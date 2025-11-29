جيش الاحتلال يواصل عملية هدم المباني في جنين بالضفة الغربية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات لواء منشيه تعمل بالتعاون مع جهاز الشاباك على تنفيذ أعمال هندسية في منطقة جنين، وذلك ضمن النشاط المتواصل منذ بدء عملية «السور الحديدي».

وأضافت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «تنفيذ الأعمال يأتي استمرارًا لقرار قائد المنطقة الوسطى بهدم مبانٍ، وفقًا لحاجة عملياتية واضحة وضرورية»، بحسب مزاعمها.

وزعمت أن «قوات المظليين والقوات الهندسية رصدت في المنطقة خلال عمليات تفتيش المباني المخصصة، رصدت مختبرًا قديمًا للعبوات الناسفة، وذخائر، وعددًا من العبوات ووسائل قتالية إضافية كانت مُعدة لنشاطات إرهابية».

وفي وقت سابق، أدانت دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم 24 مبنى سكنيا في مخيم جنين، يؤوي مئات العائلات، وعدوانه المستمر على مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة واستهدافه لمؤسسات ومراكز مخيم شعفاط في إطار حربه الممتدة منذ مطلع العام الجاري على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الدائرة في بيان، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من هدم ممنهج للمنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية وحاصة في مخيم جنين، واستهداف مؤسسات مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، يُعتبر امتدادا لعملية التهجير القسري، وتنفيذا لمخطط تفريغ المخيمات الفلسطينية وشطب وجودها، لتصفية قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة، والتي تندرج في الإطار الأوسع لمخططات الاحتلال نحو تكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال ارتكبت جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري ضد المدنيين في مخيم جنين، حيث دمرت ما يزيد عن 700 منزل ومنشأة بشكل جزئي أو كلي، وأجبرت 4000 أسرة على النزوح في جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب تدمير مئات البيوت في مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة وتهجير آلاف الأسر.

وحذرت من استمرار جرائم دولة الاحتلال التي تقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدةً أن غياب سياسة الردع والعقاب، شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في جرائمها وفي انتهاكها للأعراف والقوانين الدولية بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وإدارة ظهرها لقرارات مجلس الأمن.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في لجم سياسات الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية، وما تتعرض له مخيمات الضفة الغربية بتوفير الحماية الدولية للمخيمات بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري كواجب قانوني وأخلاقي.