المئات يحتجون في العاصمة السويدية ستوكهولم على انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف النار بغزة

• المحتجون دعوا الحكومة السويدية إلى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل



شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، احتجاجات على انتهاك إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها استهداف الفلسطينيين سواء في القطاع أو الضفة الغربية.

وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان "أودنبلان" بستوكهولم، تلبية لدعوة العديد من منظمات المجتمع المدني.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات تطالب بـ "إنهاء الاحتلال الفلسطيني فورا" و"إنهاء الإبادة والحصار" و"تأمين وصول المساعدات الإنسانية" و"إعادة إعمار غزة".

كما دعا المحتجون الحكومة السويدية إلى فرض حظر عسكري شامل على إسرائيل.

وفي حديثه للأناضول، قال الناشط السويدي فريدريك إريكسون، إنهم خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على إسرائيل لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف إريكسون، أن "السلام ليس موجودا لا في غزة ولا خارجها".

وأوضح أن قطاع غزة والضفة الغربية، وحتى في الأماكن التي لا تتواجد فيها حركة حماس، تشهد تسجيل انتهاكات يومية لحقوق الإنسان.

واستشهد إريكسون، بما يقوم به المستوطنون وبمساعدة الجيش الإسرائيلي، بتهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا وبشكل يومي في الضفة الغربية.

وأكد أنهم سيواصلون الاحتجاجات في الميادين "حتى تتحرر فلسطين".

واختتم إريكسون، حديثه بالقول: إذا لم تكن فلسطين حرة، فنحن أيضاً لسنا أحرارا. لذلك نرفض الصمت، لأنه إذا صمتنا، فنحن نشارك في الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفًا آخرين.

وفي 10 أكتوبر الماضي، بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حماس، بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي، والذي استند إلى خطة للرئيس دونالد ترامب.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.