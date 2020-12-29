زورقان حربيان إسرائيليان يخرقان المياه الاقليمية اللبنانية

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خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، وأقدم عناصرهما على إلقاء قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني مساء الإثنين إنه "بتاريخ 28 /12 /2020 عند الساعة 0310، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق، بحسب البيان " بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وفي بيان منفصل أعلنت قيادة الجيش أنه" بتاريخ 27/ 12/ 2020 عند الساعة 2237، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 259 متراً ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة عدد /2/ فوق البقعة البحرية المذكورة".

وتتم متابعة موضوع الخرق" بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

يذكر أن لبنان يتهم إسرائيل بخرق أجوائه ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي. ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.