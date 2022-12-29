الفاتيكان: البابا المتقاعد بنديكت مدرك وواع لكن حالته خطيرة

ذكر الناطق باسم الفاتيكان ماتيو بروني اليوم الخميس، أن البابا الفخري بنديكت السادس عشر "مدرك وواع" بعدما حظي بنوم هادئ الليلة الماضية ولكن حالته مازالت "خطيرة".

وقال بروني إن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول مازال يدعو المؤمنين إلى الصلاة من أجل بنديكت البالغ 95 عاما، الذي استقال من البابوية في 2013 بعدما رأس الكنيسة الكاثوليكية لثمانية أعوام.

وتسبب فرنسيس في حالة من الفزع أمس الأربعاء، عندما أعلن أن سلفه "مريض للغاية".

واستجاب العديد من الكاثوليك في الكثير من أنحاء العالم لهذه الدعوة، إذ قال الأساقفة والكادرينالات في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وكذلك في أوروبا، إنهم يصلون من أجل البابا السابق.

وعزا متحدث أمس الأربعاء تدهور صحة بنديكت إلى تقدم العمر لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت مصادر لوكالة أنسا إن البابا بنديكت يعاني من مشاكل في التنفس منذ أيام.

وفي فبراير 2013، أصبح بنديكت أول بابا يتقاعد في 600 عام. ويعيش البابا بنديكت في عزلة نسبية في دير بالفاتيكان منذ استقالته.

وشهد جانب كبير من عهده الذي استمر لمدة ثمانية أعوام، استجابة الكنيسة الكاثوليكية لحالات التحرش الجنسي ضد الأطفال وفضائح أخرى، كبنك الفاتيكان الذي لطخته الفضائح.