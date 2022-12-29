أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة للسعوديين بلغ 9.9% في الربع الثالث من عام 2022، بانخفاض مقداره 1.4 نقطة مئوية عن الربع المماثل من 2021، البالغ فيه 11.3%، وبارتفاع مقداره نقطتين مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفع 7ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 52.5%، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان للسعوديين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث بلغ 47.3% بالمقارنة مع الربع السابق.

ويتعلق بالتغيرات السنوية لمؤشرات سوق العمل الرئيسة للسعوديين فقد انخفض معدل البطالة بمقدار 1.4 نقطة مئوية.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وكذلك ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية.

وبلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة 5.8% في الربع الثالث من عام 2022، دون تغيير عن الربع الماضي، فيما سجل معدل البطالة انخفاضًا بالمقارنة بالعام الماضي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور السعوديين 4.3% بانخفاض 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديات إلى 5ر20% بزيادة 1.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الثاني من 2022، وبانخفاض 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.