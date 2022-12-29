الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة أسوان بدون راحة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ووصل نادي الزمالك الى النقطة 24 في بطولة الدوري الممتاز متصدراً جدول الترتيب بعدما حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وتسجيل 20 هدفاً وتلقي 4.