الشرطة البوليفية تعتقل زعيم المعارضة للاشتباه في تورطه بمحاولة انقلاب

اعتقلت الشرطة في بوليفيا زعيم المعارضة لويس فرناندو كاماتشو للاشتباه في تورطه في محاولة انقلاب، وفقا لمكتب المدعي العام.

وأضافت أن كاماتشو، وهو أيضا حاكم ولاية سانتا كروز الغنية، اعتقل الأربعاء بناء على مذكرة اعتقال.

ويُتهم السياسي اليميني بأنه لعب دورا رئيسيا في احتجاجات 2019 التي أدت إلى استقالة الرئيس آنذاك إيفو موراليس من المعسكر اليساري.

وتعتبر الحكومة اليسارية الحالية في بوليفيا بقيادة الرئيس لويس آرسي الاحتجاجات انقلابا.

وقالت حكومة سانتا كروز الإقليمية في بيان إن اعتقال كاماتشو يرقى إلى مستوى الاختطاف. وأضافت أن الرجل / 43 عاما/ اعتقل خلال عملية غير نظامية للشرطة واقتيد إلى مكان مجهول، مضيفة أنها تحمل آرسي المسؤولية عن سلامة كاماتشو.

يشار إلى أنه بعد استقالة موراليس وهروبه إلى الخارج ، ترشح كاماتشو للرئاسة في انتخابات بوليفيا لعام 2020 لكنه خسر أمام آرسي.