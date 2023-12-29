قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت ما يقرب من 110 صواريخ، اليوم الجمعة، في واحد من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين أوكرانيون قولهم إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ على البلاد منذ أشهر، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 60 على الأقل في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

ووردت تقارير عن أضرار لحقت بمستشفى للولادة في مدينة دنيبرو وسط البلاد، وبنايات في مدينة لفيف في الغرب، وميناء أوديسا في الجنوب الشرقي، ومدينة خاركيف في الشرق.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تليجرام" إن شخصين تأكد مقتلهما في العاصمة، ويعتقد أن المزيد محاصرون تحت أنقاض مستودع لحقت به أضرار من الحطام المتساقط.

وأضاف الحاكم المحلي في منطقة أوديسا أن شخصين قتلا في ميناء أوديسا على البحر الأسود وأصيب 15 على الأقل، بينهم طفلان، حيث استهدفت صواريخ بنايات سكنية.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، في تصريحات بثها التلفزيون: "يمكننا القول إن هذا كان هجوما ضخما".

وذكر مكتب الرئيس الأوكراني أنه تم تأكيد وقوع ضربة على منشأة بنية تحتية مهمة في منطقة لفيف الواقعة على الحدود مع بولندا، دون تحديد المنشأة المستهدفة.

وكانت وزارة الطاقة الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن انقطاع التيار الكهربائي في أربع مناطق بعد الهجوم الجوي.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا استخدمت في الهجوم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما شمل طرازا يصعب للغاية اعتراضه.