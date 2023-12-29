الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الجمعة مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والمترجم خالد الجوادي.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الخطيب ناقش مع كولر تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

كما تطرق النقاش إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.