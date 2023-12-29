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الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

محمد جلال
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 8:02 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 8:02 م

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الجمعة مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ‏وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والمترجم خالد الجوادي.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الخطيب ناقش مع كولر تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات.

كما تطرق النقاش إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.


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