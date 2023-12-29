الأهلي يعلن تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الجمعة مع السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي وجود حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وخالد بيبو مدير الكرة، والمترجم خالد الجوادي.
وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الخطيب ناقش مع كولر تقييم المرحلة الماضية على كافة المستويات.
كما تطرق النقاش إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على المستويين المحلي والقاري.