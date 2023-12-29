كتائب القسام تعلن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية وآليات عسكرية وسط غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها فجرت، اليوم الجمعة، حقل ألغام في قوة مشاة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآليات عسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأضافت القسام، خلال بيان لها على منصة "تليجرام"، أنها أوقعت عناصر القوة بين قتيل وجريح، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "دي9" (D9) بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج، مشيرة إلى أنها أصابتها إصابة مباشرة.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد "الجزيرة" بأن عناصر المقاومة أسقطوا اليوم طائرة بدون طيار لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.