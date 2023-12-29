ضبط متهمين بحيازة 300 طربة حشيش في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجله؛ لاتهامهما بحيازة 300 طربه لمخدر الحشيش تزن 30 كيلو جرام، وذلك بقصد الاتجار.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة "الحشيش"، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر "الحشيش"، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

ووفقًا لمصدر أمني، الخميس، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.