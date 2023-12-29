التحقيق في مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال ببولاق الدكرور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في مقتل شاب بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات مقتل "م. س" 25 عام، خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" ليلقى مصرعه في الحال، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث الجيزة من ضبط المتهم. أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح تمهيدا للتصريح بالدفن.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.