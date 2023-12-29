السجن 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة 220 لفافة هيروين في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، الخميس، "م.ا.ز"، مستخلص جمركي، بالسجن المشدد لمدة 6 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بحيازة 220 لفافة "هيروين، وأيس" بقصد الاتجار، وذلك في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2023 جنايات ثانٍ المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، ورود معلومات سرية شرطة بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات، وترصد تحركاته تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بها 147 لفافة هيروين، و73 لفافة لمخدر الأيس، وميزان حساس، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بالواقعة، وبتطور مناقشته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان لوزن المواد المخدرة.

وبتحريز المضبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أمير عدلي أمير، ومحمد السيد محمد، وسكرتير الدائرة القضائية، محمد عثمان.