رضا عبد العال لـ إمام عاشور: وشك نحس على الأهلي

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فتح رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، النيران على إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، متهما اياه بأن «نحس» على القلعة الحمراء.

قال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناة «تن»:" الحكاية كلها 3 شهور، وإللي عاملينه تمثال من عجوة ده أو عسلا هيسيح وترجع ريما لعادتها القديمة".

أضاف رضا عبد العال:" ما هى إلا زهوة قدومه للنادي الأهلي من الزمالك، إللي لعبته في النادي الأهلي لو رجعته بظهري بتاريخ إمام عاشور كله إللي جاي وإللي راح".

تابع رضا عبد العال:" انت وشك نحس على النادي الأهلي، من يوم قدومك للأهلي النادي خسر أسهر بطولتين في تاريخه والنهاردة كانت الثالثة لولا ربنا والجماهير إللي كانت تملأ الاستاد".

أوضح رضا عبد العال:" بيقول أول بطولة ليا.. انت بتلاعب فيوتشر، وبيتكلم عن كأس العالم للأندية، لو انت قدمك قدم السعد على الأهلي.. ماوصلتش ليه النهائي؟ مش هقولك خد النهائي".

أتم رضا عبد العال:" انت بتلاعب فيوتشر وأحرجوك، والجميع وضع يده على قلبه، وكان هناك سوء توفيق أمام فيوتشر".