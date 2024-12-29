السويحلي الليبي يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

اكد وليد الترهوني مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي انه ناديه يسعى للحصول على خدمات لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا خلال الانتقالات الشتزية المقبلة.

وقال الترهوني في تصريحاته في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الاولى المصرية:حتى الآن لم يتقدم نادي السويحلي بعرض رسمي للنادي الاهلي من اجل ضم محمود عبدالمنعم كهربا ، وتواصلنا مع وكيل اللاعب والذي أكد ترحيب كهربا باللعب مع الفريق الليبي .. وستشهد الايام القادمة تواصل رسمي مع ادارة الاهلي من اجل طلب التعاقد مع اللاعب.

واضاف: نضع تركيزنا على ضم اكثر من لاعب مصري خلال فترة الانتقالات الشتوية ونرغب في التعاقد مع لاعبين يعطونا الاضافة خصوصا ان اللاعبين الكبار في الدوري المصري مرتبطين بعقود طويلة.

بيرسي تاو لاعب كبير واي فريق يتمنى ضمه لكن السويحلي لديه محترفين أفارقة مرتبطين بعقود.