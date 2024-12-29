إحالة طبيب وفريق تمريض بقنا إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، اليوم، طبيبًا بوحدة حجازة الصحية وفريق التمريض بوحدة الكلالسة الصحية إلى التحقيق، بسبب عدم تواجدهم أثناء ساعات العمل الرسمية.

كان رئيس مركز ومدينة قوص، حسين الزمقان، قد أجرى زيارة مفاجئة للوحدات الصحية في قرى جرجوس والكلالسة وحجازة، بهدف متابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كونها وحدات تقرر لها العمل بنظام الـ 24 ساعة على مدى اليوم لاستقبال المرضى من أهالي القرية والقري المجاورة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأكد الزمقان على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والوحدات الصحية لضمان ضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين في قنا.

خلال الجولة، تفقد الزمقان أقسام الاستقبال والصيدلية وعيادة الأسنان وطب الأسرة والمعمل وغرفة الإسعافات الأولية، حيث اطمأن على مستوى الخدمات الطبية المتوفرة، كما تأكد بنفسه من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك الأمصال الحيوية مثل مصل العقرب والثعبان.