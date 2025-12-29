تشييع جثمان المستشارة سهام صبري إلى مثواها الأخير بقرية الشرقي بهجورة في قنا

شيّع المئات من أهالي قرية الشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، جثمان المستشارة سهام صبري، رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية بقنا، إلى مثواها الأخير، وذلك عقب مصرعها في حادث انقلاب سيارتها بالطريق الصحراوي الغربي، أثناء عودتها من لجنة انتخابات مجلس النواب.

وجرى تشييع الجثمان في أجواء خيم عليها الحزن، حيث أُديت صلاة الجنازة، ثم وُوريت الثرى بمقابر القرية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين حرصوا على المشاركة في وداعها الأخير.

وكانت المستشارة سهام صبري قد لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارتها بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المنيرة الحديثة بمركز قنا، أثناء توجهها لتسليم محاضر الفرز إلى اللجنة العامة بمدينة قنا، عقب انتهائها من أداء مهامها كرئيسة لجنة اقتراع فرعية بالدائرة الأولى بمركز قنا.

وفي السياق ذاته، نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المستشارة الراحلة، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتها وزملائها، ومؤكدًا أن الفقيدة كانت مثالًا للالتزام والإخلاص في أداء واجبها الوطني، وقد وافتها المنية عقب انتهائها من مهام الإشراف على انتخابات مجلس النواب، على طريق قنا – الأقصر الصحراوي، عند مدخل قرية المنيرة الحديثة.

وأكد المحافظ أن المحافظة فقدت أحد كوادرها القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.