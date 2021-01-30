الأمن الوطني العراقي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة نينوي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، إحباط مخطط كان يستهدف محافظة نينوي بهجمات إرهابية.



وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، إن مفارز الجهاز، وبناءً على معلوماتٍ أفادت بتحركاتٍ لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل، شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب.



وأضاف أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ إرهابية".



وأشار إلى البيان أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".