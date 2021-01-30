هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 984 ألفا و120 والوفيات 13 ألفا و981

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، إلى 984 ألفا و120 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 13 ألفا و981 حالة.

ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 12 ألفا و789 شخصا من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.