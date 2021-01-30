 إيران.. دوي صفارات الإنذار في طهران كان بسبب خلل فني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران.. دوي صفارات الإنذار في طهران كان بسبب خلل فني

أمل محمود
نشر في: السبت 30 يناير 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: السبت 30 يناير 2021 - 1:00 ص

أكد حميد رضا غودرزي المساعد الأمني لمحافظ طهران أن دوي صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي العاصمة، كان بسبب خلل في أنظمة الإنذار الواقعة في حي شهرك ازمايش.

وقال عودرزي: "صوت صافرات الإنذار انقطع بعد عدة دقائق".

وأضاف: "لا توجد أي مشكلة أمنية، وندعو السكان إلى عدم القلق".

وتابع: "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في منطقة غربي طهران غير صحيح".

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم سمعوا صوت صافرات الإنذار في مناطق غربي العاصمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته، نفى مطار "الإمام الخميني" الدولي تعرض طائرة تركية لخطر السقوط في طهران وقال: "الطائرة التركية غيرت مسارها نحو العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الأحوال الجوية".

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