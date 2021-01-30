المنيا: القوى العاملة نفذت 7 دورات بوحدة التدريب المتنقلة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية القوى العاملة نفذت خلال الستة أشهر الماضية 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لـ70 متدرباً في القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية.

وأوضح القاضي استمرار الوحدات المتنقلة للتدريب، في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة؛ لتدريب الشباب على المهن المختلفة.

ومن ناحيته، أشار وليد عبد الرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، إلى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بـ4 مجالات هي (التدريب المهني- قياس مستوى المهارة- رخصة مزاولة الحرفة- التدرج المهني)، ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة في نطاق المحافظة.

وأضاف عبد الرحمن أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدرباً، تفعيلًا لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب وإعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل، مضيفًا أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين، وتتضمن عددًا من المهن والحرف منها كهرباء التوصيلات، والتفصيل وغيرها، فضلًا عن استخراج 3603 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرف، وفي مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني.