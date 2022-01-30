إصابة 7 أشخاص بحالة تسمم في بولاق الدكرور

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، ونقلا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة تسمم بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد، عقب تناولهم وجبة طعام، ونقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.