وزير ألماني سابق يدعو لنقاش بلا محرمات على خلفية توريد أسلحة لأوكرانيا

دعا وزير الخارجية الألماني الأسبق زيجمار جابرييل لإقامة "نقاش بلا محرمات" بالنظر إلى مسألة توريدات الأسلحة لأوكرانيا.

وقال جابرييل لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الحقيقة هي أنه يمكن أن يكون المرء مذنبا دائما فيما يتعلق بتوريدات أسلحة من خلال الفعل أو اللافعل".

وتابع الوزير الألماني السابق: "ما نحتاجه فيما يتعلق بأوكرانيا حاليا هو إجراء نقاش بلا محرمات ومحظورات فكرية في العلن وفي البرلمان الألماني. وكذلك دون تدخل من الخارج".

وأضاف جابرييل: "نحن الألمان في الواقع ضد توريدات أسلحة إلى مناطق الأزمات لأسباب وجيهة، لأننا قلقون من تأجيج الصراعات من خلال ذلك بدلا من تهدئته".

يذكر أن المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس رفض بشكل واضح، على عكس شركائه بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، الأمر الذي تم انتقاده من أوكرانيا ومن دول أخرى مثل بولندا أو دول البلطيق.

وانتقد جابرييل طريقة تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الأوكرانية.

وقال: "إننا غير متحدين في تقييم الوضع بأوكرانيا ولدينا مخاوف حول مصالحنا الاقتصادية وسعداء بأن آخرين يتولون المهمة نيابة عنا. يتعين علينا نحن الأوروبيون تعلم الاعتناء بمصالحنا بأنفسنا".

وشدد على ضرورة أن تدرك فرنسا وألمانيا دورهما القيادي حاليا.