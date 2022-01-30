"هايدي زيها زي أي بنت عادية بتحب تتصور كتير وخاصة مع أصحابها البنات، اللي في بينهم عشرة وعشم واحدة منهم صورتها أثناء تغيير ملابسها وسربتها".. كانت تلك كلمات سالم محمد ابن عمة هايدي الطالبة التي أنهت حياتها منتحرة مستخدمة حبة الغلال السامة على خلفية تسريب صديقتها صورا شخصية لها لشباب بالقرية وقاموا بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي لـ "الشروق" ساردًا تفاصيل الواقعة.



يقول سالم محمد ابن عمة هايدي، إن صديقة لها صورتها أثناء تغيير ملابسها، وسربت تلك الصور لشباب بالقرية، والذين نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها، مشيرًا إلى أن الطفلة الصغيرة التي لم تكمل عامها الـ 15 عقلها رفض أن يستوعب ما حدث فأنهت حياتها خوفًا من التشهير بها، مطالبا الأجهزة الأمنية بحقها.



فيما قال صلاح محمد سليمان، ابن خال المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ الشروق، أن شباب بالقرية ابتزوها المتوفية بصور شخصية لها تم تسريبها من خلال صديقة لها، وطلبوا منها أشياء غير أخلاقية.

لكن المتوفية رفضت طلباتهم فنشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أصابها بحالة من الاكتئاب بعد أن علمت أن أهلها والجميع بالقرية سوف يشاهدون صورها.



وأشار إلى أنها اشترت حبة الغلال السامة بعد خروجها من الامتحان، وتم نقلها مستشفى أولاد صقر الذي قام بتحويلها على مستشفى الزقازيق العام ولكنها توفت في الطريق، مطالبًا الأجهزة الأمنية بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.



وشهدت عزبة الحاج علي التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، واقعة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك على خلفية تسريب جارتها ووالدتها صور خادشة لها لشباب بالقرية وتم انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي مما أصاب الفتاة بحالة شديدة من الاكتئاب.



ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على ربة منزل وابنتها؛ وذلك على خلفية اتهام أسرة الطالبة "هايدى" لهما بإرسال صورها لشابين من مركز صان الحجر، قاما بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لها مما أدى إلى انتحارها.



تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول هايدي. ش، 15 عامًا، مقيمة دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرص من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.



فيما قررت النيابة العامة بمركز أولاد صقر، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.