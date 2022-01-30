تطلق الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع اتحاد الأعمال المصرية الأوروبية إنشاء مشروع "المختبرات الحية عبر الحدود "، وذلك غدًا الإثنين عبر منصة زووم بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والسفير كريستين برجر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر بتكلفة 3.8 مليون يورو.

ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي لدول بحر المتوسط لتعزيز التواصل بين دول المنطقة، إلى إنشاء مختبرات حية عبر الحدود للبحث والتطوير ودورات تدريبية واتفاقيات بحثية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأفراد والمؤسسات والصناعات والأوساط الأكاديمية، وإنشاء حلول جديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تُطبق على المواقع الثقافية والأثرية .

وقالت الغرفة التجارية بالإسكندرية، في بيان لها اليوم الأحد، إن المختبرات الحية تهدف إلى توليد الأفكار والتحقق من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربطها بالتراث لإنشاء منتجات من خلال التعاون بين الجامعات البحثية، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بمشاركة جميع الأطراف المعنية بذلك من المهتمين بالتراث والتكنولوجيا.

كما تبلغ مدة المشروع 30 شهرًا، بميزانية إجمالية قدرها 3.8 مليون يورو، منها 3.4 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي.