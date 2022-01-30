انخفاض منسوب مياه الراين إلى أقل من 4 أمتار عند ماكساو

انخفض منسوب مياه نهر الراين عند ماكساو، وهي عنق زجاجة على الممر المائي الصناعي الرئيسي في أوروبا، إلى أقل من 4 أمتار، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد.



وبذلك، سجل منسوب المياه أدنى مستوى له منذ الأول من ديسمبر عام 2021، بحسب بيانات إدارة الممرات المائية والشحن الاتحادية في ألمانيا.



وبلغ قياس عمق المياه 93. 3 أمتار اليوم الأحد، مقابل 15. 4 أمتار ليلة أمس السبت.



وبلغت تكلفة شحن زيت الوقود على الصنادل إلى بازل في سويسرا، 20 فرنكا سويسريا للطن في 28 من يناير، مقابل 21 فرنكا سويسريا للطن في 27 من الشهر نفسه.