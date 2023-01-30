أوكرانيا: قد لا نستطيع مواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية إذا استخدمتها روسيا

حذّرت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، من أنها قد لا تستطيع مواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية إذا ما حصلت روسيا عليها.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، العقيد يوري إهنات، قوله إنه إذا حصلت روسيا على صواريخ باليستية إيرانية لاستخدامها في حربها بأوكرانيا، فإن الأخيرة لا تملك الوسائل اللازمة للدفاع ضدها.

وذكرت "سي إن إن" أن روسيا لا تزال مستعدة لاستقبال طائرات بدون طيار وصواريخ "فتح" و"ذو الفقار" الإيرانية لاستخدامها في الحرب.