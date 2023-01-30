وزير الدفاع يلتقي نظيره الموريتاني لبحث سبل التعاون العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمـد زكي، وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الفريق حنن ولد سيدي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والموريتانية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها.

كما أعرب وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك، مشيداً بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة.

كما وقع وزيري دفاع البلدين مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية الموريتانية.