أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 126 ألفا و650 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 126 ألفا و650 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و201 دبابة و6 آلاف و369 من المركبات المدرعة و2196 من النظم المدفعية و453 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و221 من أنظمة الدفاع الجوي و293 طائرة و284 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و41 من المركبات وخزانات وقود".

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف اليوم، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في غارة روسية على مبنى سكني في خاركيف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله" وفقا للبيانات الأولية، أصاب صاروخ إس-300 مبنى سكني من 4 طوابق في منطقة خاركيف، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، توفيت امرأة مسنة".

وذكر سينيهوبوف أن المبنى دمر جزئيًا، وتم إجلاء السكان منه فيما تواصل جميع خدمات الطوارئ العمل في الموقع.

بدورها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم أن القوات الجوية الأوكرانية شنت في آخر 24 ساعة هجوما ضد مجمع صاروخي روسي مضاد للطائرات وشنت هجومين على مناطق تمركز القوى العاملة، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية محطتين للرادار ومستودع ذخيرة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية" أن القوات الروسية شنت يوم أمس أيضا غارة جوية وثلاث هجمات صاروخية على مدينة خاركيف، ونفذت 44 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، لاسيما على مناطق مأهولة بالسكان، ووردت أنباء حول وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين.

وأضاف البيان أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية في اتجاهات مدن ليمان وباخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا، مع ذلك، صدت القوات المسلحة الأوكرانية هجمات روسية بالقرب من 10 بلدات محتلة، وشددت الهيئة على أن تهديد الضربات الجوية والصاروخية الروسية لا يزال قائما في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون الأوكرانية اليوم أن القوات الروسية استخدمت ذخائر محظورة لمهاجمة مناطق مأهولة بالسكان في منطقة بيريسلاف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الإدارة العسكرية قولها:" روسيا تهاجم مستوطنات سلمية في بيريسلاف بذخائر حارقة محظورة".

وبحسب ما ورد، قصف الروس أمس الأحد خيرسون سبع مرات حيث تضرر مستشفى ومحطة للحافلات ومنازل وبنك ومؤسسات، وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.