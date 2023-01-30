ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد في باكستان إلى 59 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا مزدحما يرتاده عناصر الشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية إلى 59 قتيلا على الأقل.



كما أصيب 157 شخصا آخرين في الانفجار الذي وقع داخل منطقة تخضع لإجراءات أمنية مشددة بالقرب من مقر الشرطة، حسبما قال مسؤولون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



ويعد الهجوم أحد أكثر الهجمات دموية في باكستان خلال سنوات وقد وقع أثناء صلاة الظهر في المسجد.



وأعلنت حركة طالبان باكستان اليوم مسؤوليتها عن تفجير المسجد، وفقا لما ذكرته قناة "جيو" الباكستانية.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ليدي ريدينج أكبر منشآة صحية في بيشاور.



وقال متحدث باسم المستشفى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن معظم الأشخاص الذين تأكدت وفاتهم من عناصر الشرطة، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 65 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى.



وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التفجير، مضيفا أن تنفيذ تفجير داخل المسجد يثبت أن المتورطين في الهجوم" ليس لهم علاقة بالاسلام".



وقال: "هؤلاء الارهابيون يحاولون بث الخوف من خلال استهداف من يقومون بتأدية واجبهم بالدفاع عن باكستان" مؤكد أن الحكومة الائتلافية سوف تتخذ إجراء صارما ضد المتورطين.



وقال وزير الدفاع خواجه محمد آصف لقناة جيو الباكستانية إن سقف المسجد سقط بسبب شدة الانفجار، مضيفا أن المستشفات مكتظة بالمصابين.



وأكد آصف أنه سوف يتم استعادة القانون والنظام في إقليم خيبر بختونخوا بمجرد اتخاذ إجراءات.



وأضاف أنه على الرغم من تلقيهم تهديدات، فإنه لا يمكن منع المواطنين من دخول المسجد.



وأدان وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري الهجوم، وقال إنه يجب اتخاذ إجراء صارم ضد الارهابيين ومؤيديهم ومن يقدمون لهم المساعدة.