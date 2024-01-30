قبل نهاية مسلسل حالة خاصة طه دسوقي يشكر الجمهور: يارب أفضل عند حسن الظن

حرص الفنان طه دسوقي على شكر الجمهور على دعمه والإشادة به في مسلسل «حالة خاصة»، وذلك قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل، الذي يعرض عبر منصة watch it.

ونشر طه دسوقي، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، فيديو لعدد من رسومات لشخصية «نديم» التي يجسدها بمسلسل «حالة خاصة»، معلقا: «قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالت لي، يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله».

وأضاف طه دسوقي: «يارب أفضل عند حسن الظن، وأد توقعاتكم، وشكرا للفنانين الجمال اللي عملوا اللوحات دي».

مسلسل «حالة خاصة» من بطولة غادة عادل، وطه دسوقي، وهاجر السراج، وحسن أبو الروس، ونبيل علي ماهر، ووئام مجدي، وهايدي كابوه، وأحمد الأزعر، وآدم وهدان، وعلي السبع، وآدم النحاس، وأحمد طارق، ومنة المصري، وبسمة نبيل، وآية عبدالرازق، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.