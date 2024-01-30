سائقو حافلات المسافات الطويلة سيحصلون على فترات راحة أكثر مرونة بالاتحاد الأوروبي

سيتمكن سائقو الحافلات السياحية من تنظيم فترات راحتهم بشكل أكثر مرونة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الاثنين على أن فترة الراحة المحددة لمدة 45 دقيقة على الأقل لرحلة مدتها 5ر4 ساعة يمكن تقسيمها إلى استراحتين مدة كل منهما لا تقل عن 15 دقيقة موزعة على امتداد الرحلة.

وقال جورج جيلكينيت، وزير التنقل البلجيكي: "القواعد الجديدة بشأن الحد الأدنى من فترات الراحة ستضمن ظروف عمل أفضل لسائقي الحافلات وتضمن خدمات أفضل للرحلات السياحية في جميع أنحاء أوروبا".

ويجب أن يكون من الممكن أيضا تأجيل فترة الراحة اليومية لمدة ساعة واحدة إذا كان إجمالي وقت الرحلة أقل من سبع ساعات. ويمكن استخدام هذا الخيار مرة واحدة خلال رحلة مدتها ستة أيام على الأقل ومرتين إذا استمرت الرحلة ثمانية أيام.

ويستند قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في أيار/مايو. ولا يزال يتعين الموافقة رسميا على نتائج المفاوضات من قبل البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.