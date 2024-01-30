المدعي العام للمحكمة الجنائية: صور قتل الأطفال والضحايا بغزة يوميا تفطر القلوب

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن مكتبه بدأ تحقيقًا فعليًا بشأن الوضع في فلسطين، وذلك بعد أن تلقى إحالةً من خمس دول أطراف في المحكمة، مؤكدا أن التحقيق في الوضع في فلسطين «أمر مهم لمصداقية المحكمة».

وأضاف خلال مقابلة لـ «العربية الحدث» ليل الاثنين/الثلاثاء، أن المحكمة «ستبذل قصارى جهدها للحصول على الأدلة اللازمة لإجراء تحقيق نزيه وشفاف»، مبديا في الوقت ذاته إدراكه لما يحدث في غزة، قائلاً:« إنه أمر لتنفطر له القلوب».

وأعرب عن صدمته من الصور التي تظهر قتل الأطفال الرضع والضحايا الذي يقتلون في قطاع غزة بصورة يومية، مؤكدًا أن وقف هذا الأمر يتطلب جهودًا جماعية.



ووجه «خان» رسالة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي وقادة حماس، قائلاً: «حان الوقت للامتثال للقواعد والقانون.. إذا لم تمتثلوا، فلا تشتكوا في المستقبل».

وحول دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، رفض التعليق على الاحكام القضائية، قائلا:« أنا ملزم بإصدار الأوامر وفقا لنظام روما الأساسي، جنوب إفريقيا دولة عضو، وقد سمعت محكمة العدل القضية وبناء على الحيثيات قررت إصدار التدابير المؤقتة وفق سلطات الاختصاص القضائي التابعة للمحكمة».

وتوقع من جانبه أن تسلك محكمة العدل مسارًا متسارعًا في القضية بحيث تضمن نزاهة الإجراءات بصورة حيادية وعادلة.