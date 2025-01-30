جيش الاحتلال يعلن تسلم المحتجزة آجام بيرجر من الصليب الأحمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، تسلم المحتجزة آجام بيرجر من الصليب الأحمر، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن وحدة نخبة تابعة للجيش وقوة الشاباك ترافق المحتجزة أثناء عودتها إلى إسرائيل، حيث ستخضع لتقييم طبي أولي.

وأشار إلى استعداده لتسلم المزيد من المحتجزين لدى المقاومة، خلال الساعات المقبلة.

وأمس الأربعاء، كشف أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هوية الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر حسابه بمنصة «تليجرام»، إنه «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم الخميس، عن الأسرى أربيل يهود، وآجام بيرجر، وجادي موشي موزس».

وجرت عملية التبادل الثانية لمحتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين بين حركة حماس وإسرائيل، السبت الماضي.

وأفرجت حركة حماس عن 4 محتجزات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما أطلقت إسرائيل في المقابل سراح أسرى فلسطينيين.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم الأحد، 19 يناير الحالي، قبل يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.