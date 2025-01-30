مترجم رواية بحر البلدة الصغيرة لـ«الشروق»: الرواية تقدم ملامح حياة أسرة هندية مسلمة وسط تنوع بشري عجيب

قال الكاتب والمترجم إسحاق بندري، مترجم رواية "بحر البلدة الصغيرة" للكاتب الهندي أنيس سالم، إن الرواية التي تصدر عن دار نيسان للنشر والتوزيع في ترجمتها العربية الأولى في معرض الكتاب القادم، قد صدرت لأول مرة في عام 2017، وهي الرواية الخامسة في كتابات أنيس سالم، وفازت بجائزة أفضل رواية مكتوبة بالإنجليزية في مهرجان "أتا جالاتا" للكتاب الأدبي بمدينة بنجالور لعام 2017، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة الهندوكية لنفس العام، فضلا عن فوز أعماله الأخرى بالجوائز أو وصولها إلى القوائم الطويلة أو القصيرة لها.

وتابع بندري، ، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الرواية تشدد على ما تنطوي عليه فكرة الرحيل من معان عميقة وآثار دائمة في النفس الإنسانية، سواء الانتقال من مكان إلى آخر أو مغادرة هذا العالم، مشيرا إلى إحساس الشعور بالاغتراب الذي يجيء في بعض الأحيان رغما عن المرء، دون حتى أن يخطر بباله، ولكنه لا يملك رفاهية التملص منه ويضطر إلى مواجهته وربما تقبله والتعايش معه.

وأكمل بندري، أن أنيس سالم يقدم في هذه الرواية ملامح من حياة أسرة هندية مسلمة، وسط تنوع بشري عجيب من الشخصيات النابضة بالحياة والحقيقية في كل تصرفاتها، واصفا تفاصيل حياتها بكل ما فيها جوانب إنسانية يتلامس معها القارئ بصدق تام.

أشار الكاتب والمترجم، إلى لغة أنيس سالم، وكيف أنه يكتب بلغة شاعرية عذبة، ومجازات بليغة وصور متعددة الأبعاد، ربما يتحير القارئ في إحساسه نحوها، سواء في الشعور بالتعاطف أو بالتعجب، يبتسم حينا للحظات بهجتها مهما جاءت موجزة وقصيرة، ويحزن معظم الوقت لما أصابها من غربة وافتراق ووجع وفقر رغم أن ذلك يبقى طويلا.

جدير بالذكر أن رواية "بحر البلدة الصغيرة"، للأديب الهندي أنيس سالم، صدرت عن دار نيسان للنشر والتوزيع في ترجمتها العربية الأولى، ترجمة إسحاق بندري، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

ويعد أنيس سالم كاتب هندي من مواليد عام 1970، في ضاحية ڨاركالا الساحلية بولاية كيرالا الهندية، وعبر سنوات مسيرته الأدبية أثبتَ وجوده بالوصول إلى قاعدة واسعة من القراء لأنه يكتب بالإنجليزية.