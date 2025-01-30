وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وسوريا

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي، الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب وكالة «قنا»، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، استمرار جهود دولة قطر في خفض التصعيد وفض النزاعات بما في ذلك جهودها الإقليمية بالتعاون مع الشركاء، لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة.