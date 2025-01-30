أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة وهم: مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خانيونس)، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال أبوعبيدة، في كلمة له، مساء الخميس: "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف"، مضيفا: "كنا أعلنا سابقا عن استشهاد القائدين أحمد الغندور وأحمد نوفل".

وفي منتصف يوليو الماضي، قال جيش الاحتلال إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خان يونس و"كانت تستهدف محمد الضيف"، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واعتبرت حماس حينها، تلك "الادعاءات الإسرائيلية محاولة للتغطية على حجم المجزرة المروعة". ووصفت الحركة قصف المواصي بأنها "مجزرة بشعة".

وأسفرت الغارة عن مقتل العشرات وإصابة آخرين في مخيم للنازحين، بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وحينها، قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن "تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن تأكيد أي مما تتداوله وسائل الإعلام "مالم تعلن أي منهما".