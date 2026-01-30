الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة

ترأس وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة ثلاثة مشاريع هامة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، تشمل إعادة إعمار ثلاثة مستشفيات حكومية رئيسية في المحافظات الجنوبية، من بينها مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وجرى الاجتماع بحضور لجنة فنية مختصة من وزارة الصحة، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار التنسيق الفني ووضع التصورات الأولية لخطوات الإعمار العاجل، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الصحية في قطاع غزة.

ويأتي الاجتماع ضمن الجهود الحكومية الهادفة إلى التعافي وإعادة الإعمار في المحافظات الجنوبية، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي، وتحسين قدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة والأساسية للمواطنين