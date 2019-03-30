محافظة سوهاج تشن حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، عن ضبط 2 طن و100 كيلو، دقيق تمويني مهرب بأحد المخازن بقرية سلامون التابعة لمركز ومدينة طما، وذلك في حملة مكبرة للمركز بالتنسيق مع مكتب تموين طما.

وكشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شنت حملات تموينة مكبرة على المخابز بقرية سلامون، أسفرت عن ضبط عدد 40 شيكارة دقيق تمويني مهرب تزن 800 كيلو، وعدد 40 شيكارة تزن طن و200 كيلو، وعدد 2 شيكارة تزن 100 كيلو، كما تم ضبط ماكينة خياطة، وميزان، لافتاً إلى أنه تم مصادرة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط مخزن غير مرخص بمجلس قروي مشطة به 3 كيلو حليب منتهي الصلاحية، وكرتونة شاى تزن 19 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و149 كرتونة مسحوق غسيل غير صالح للاستهلاك، و291 كرتونة شيبسي غير صالحة و300 حفاظة غير صالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على ماكينة تغليف، وميزان، وأكياس فارغة معده للتعبئة، بالإضافة إلى ضبط بعض المواد الآخرى مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمي بقرية العتامنة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة.

وفي مركز ومدينة المراغة، تم ضبط 210 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 60 محضر متنوع ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم إعلان عن التسعيرة، وبائع متجول، كما تم تحرير 3 محاضر خطر على الصحة العامة.