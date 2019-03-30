افتتاح مركز روسي لتعليم وتدريب طيارين في فنزويلا

أعلنت الهيئة الروسية لتصدير المعدات العسكرية "روس أوبورون اكسبورت" اليوم الجمعة عن إفتتاح مركز روسي لتدريب طيارين فنزويليين على استخدام مروحيات طراز "مي".

وجاء في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية : "تم بناء مركز تعليم وتدريب حديث وقف عقد بين "روس اوبورون اكسبورت" [جزء من روستيخ] وشركة الصناعات العسكرية الفنزويلية".

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، معلقا على تصريحات ترامب بشأن وصول الخبراء الروس إلى فنزويلا ودعوته روسيا للخروج من فنزويلا، بأن الولايات المتحدة تتواجد في مناطق عديدة حول العالم، ولا أحد يُملي عليها في أي مكان يجب أن تتواجد، وروسيا أيضا تعول على احترام حقوقها في بناء علاقاتها.

وذكر بيسكوف، أن روسيا قد أرسلت ممثليها إلى فنزويلا في إطار العقود المبرمة في مجال التعاون العسكري التقني وغيرها من المجالات.