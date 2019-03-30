علي عبدالعال يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية ببروندي العلاقات الإفريقية

بحث اليوم السبت، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب ووفد برلماني مرافق له في بوروندي، العلاقات الإفريقية مع باسكال نياباندا، رئيس الجمعية الوطنية في بوروندي.

وشكر عبدالعال رئيس الجمعية الوطنية البوروندية على حفاوة الاستقبال والاستضافة، مؤكدا على تقدير وإعزاز الدولة المصرية حكومة وشعبا للشعب البوروندى الشقيق، ومشددا على أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي ستشكل نقطة فارقة في التعاون التنموي المصري الإفريقي على كافة المستويات.

وأكد عبدالعال موقف مصر الداعم للاستقرار في بوروندي، مؤكدا على أن مصر حريصة على الحفاظ على استقلالية القرار البوروندي وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فضلا عن ترحيب البرلمان المصري بتدريب النواب والموظفين في البرلمان البوروندي من خلال معهد التدريب البرلمانى المصري.

كما أشار إلى تشكيل جمعية للصداقة البرلمانية مع بوروندي من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيد البرلماني.

ورحب باسكال نياباندا رئيس الجمعية الوطنية البوروندية بالوفد البرلماني المصري برئاسة عبد العال، مؤكدا عمق الروابط التي تربط البلدين الشقيقين، ومشددا على حرص بوروندي على الاستفادة من الخبرات المصرية، في إطار عملية لتبادل الخبرات في كافة المجالات، خاصة في مجالات الزراعة والصحة والتعليم، وكذلك على المستوى البرلمانى في كافة المحافل الدولية والإقليمية دعمًا لقضايا الاهتمام المشترك.

وأكد عبدالعال أن مصر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتستطيع تقديم الدعم للجانب البوروندي، لاسيما في ظل توجه بوروندي نحو إنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب.