فرقة رولنج ستونز ترجئ جولتها لكي يتلقى مايك ياجر العلاج الطبي

أرجأت فرقة "ذا رولنج ستونز" الغنائية جولتها القادمة في أمريكا الشمالية حتى يتمكن مايك ياجر من تلقي العلاج الطبي.

وكتب ياجر (75 عاما)، وهو المغني الرئيسي على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت: "أنا في غاية الأسف لكل المعجبين في أمريكا وكندا الذين اشتروا التذاكر. وأنا أمقت حقا خذلانكم بهذا الشكل".

وقال ناطق باسم فرقة الروك البريطانية الأسطورية على تويتر أنه من المتوقع أن يتعافى ياجر، ولكنه لم يتحدث عن حالته.

وكان من المفترض أن تبدأ جولتهم المسماة "نو فيلتر" الخاصة بأمريكا الشمالية في ميامي في العشرين من أبريل.

وأطلقت الفرقة التي تشكلت في لندن في أوائل ستينيات القرن الماضي، العشرات من الألبومات وحققت نجاحا في مختلف أنحاء العالم بأغنيات مثل "(آي كانت جيت نو) ساتيسفاكشن" و"براون شوجر" و"ستارت مي أب".