ترامب: تقليص عدد الوفيات بكورونا في أمريكا إلى 100 ألف سيكون عملا جيدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن تقليص عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 100 ألف شخص فقط سوف يعتبر "عملا جيدا" مشيرا إلى أن إدارته خفضت عدد الوفيات المحتملة عن التقديرات السابقة والتي كانت تتحدث عن أكثر من مليوني شخص.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "إذا تمكنا من ابقاء الاعداد منخفضة كما نقول لمئة ألف، هذا رقم فظيع، وربما أقل.. وبذلك سيكون لدينا ما بين 100 ألف إلى 200 ألف وفاة، فإننا بذلك نكون قد قمنا جميعًا بعمل جيد جدًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي إن تعليقه السابق بأنه يريد فتح البلاد بحلول عطلة عيد الفصح في 12 أبريل كان "طموحًا".

واضاف "أن عيد الفصح يجب أن يكون الذروة ويجب أن يبدأ الانخفاض بعد ذلك ونأمل أن يكون جوهريا بداية من تلك النقطة".