قالت الدكتورة ليندا مكرم، زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم، إن الجنازة كانت بمثابة عرس، معلقة «شعرت بروحه منطلقة وترفرف فرحًا في أنحاء الكنيسة».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر قناة مصر الأولى، يوم الأحد، أن مراسم الجنازة تمت بشكل متناسق وراقي جدًا، وتمت بكل هدوء وسلام، منذ بدايتها حتى طقوس الدفن.

وأكدت أنها التزمت بجميع قواعد الكنيسة، من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية لأزمة انتشار فيروس كورونا، في حضور عدد معين للجنازة، مشيرة إلى أن الجمهور من جميع أنحاء مصر كانوا على الاستعداد لحضور الجنازة.

وأشارت إلى أنها تلقت رسائل تعزية من العالم كله، «أنا مندهشة من موجة الحب الشديدة للراحل، لأن إنسانية جورج يفرد لها الكتب وهو يستحق كل هذا الحب والتقدير».

ولفتت إلى أن إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أخبرتها برغبتها في جمع جميع أعمال جورج سيدهم، وعن حياته في كتاب.

وأضافت أنها تزوجت الفنان أربعة سنوات، ثم عانى لمدة 24 سنة من المرض، لكن حالتة الصحية لم تتدهور غير خلال الـ48 ساعة الأخيرة قبل الوفاة.



وتوفي الفنان جورج سيدهم، يوم الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 82 عامًا؛ عقب صراع طويل مع المرض أبعده عن الساحة الفنية سنوات عدة.

