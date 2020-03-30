وزارة الرياضة تتحرك لإعادة 24 سباحا من أمريكا

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواصل مع السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والطيران من أجل عودة 24 سباحًا إلى مصر، بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو.

وقال صبحي، في تصريحات عبر قناة "CBC" : "هناك عدد من الرياضيين خارج مصر في أمريكا للتدريب استعدادا للأولمبياد، كان هناك تنسيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية واتحاد السباحة إنهم 24 لاعبا".

وتابع: "تواصلت مع السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والطيران ليعودوا سالمين إلى مصر، وهذه رسالة لأولياء الأمور".

وأردف: "أتواصل مع كافة الاتحادات لحصر كافة اللاعبين في كل أرجاء العالم لإعادتهم، لكن معظم اللاعبين متواجدون في مصر".

واختتم: "لم يتم تحديد موعد الأولمبياد بعد تأجيلها".

وأتم: "تأهل 93 لاعبا وكانوا ينفذون برنامجهم من خلال الوزارة أو اللجنة الأولمبية أو الرعاة ويمرون بنفس الظروف التي يعيشها لاعبو العالم في ظل توقف النشاط عالميا".