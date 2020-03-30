روسيا تعلن فرض نظام الحجر الذاتي العام في بطرسبورج لمنع تفشي كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، فرض نظام الحجر الذاتي العام في سان بطرسبورج، ثاني أكبر مدينة بروسيا، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية، دون المزيد من التفاصيل.

كانت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أعلنت في وقت سابق تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 35 إقليما بالبلاد، من بينهم 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد بـ"جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 724 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 34 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 154 ألف شخص.