فلسطين: نواصل الحراك لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الشخصية الفلسطينية دوليا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها ستواصل عملها وحراكها السياسي والدبلوماسي، وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعميق الجبهة الدولية المناصرة لحقوقه العادلة والمشروعة في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الخارجية الفلسطينية -في بيان، بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، اليوم الثلاثاء، الثلاثين من مارس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- على الاستمرار في تعزيز الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين لتجسيدها على الأرض، وحصد المزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتمتين الشراكات مع دول العالم في مختلف المجالات، ومتابعة قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس للسلام.

وأشارت إلى تعرض الأرض الفلسطينية المحتلة إلى انتهاكات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال، التي تعيد تكرار ممارساتها الاستعمارية العنصرية، التي دفعت جماهير الشعب الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، إلى الانتفاض في وجه مؤامراتها ومخططاتها الاستعمارية، عبر تحويل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية هنا وهناك إلى جزر معزولة، مخنوقة، محاصرة، ولا تستطيع التمدد لتلبية احتياجات النمو الطبيعي للسكان.