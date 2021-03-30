إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

أصيب شخصين بإصابات بالغة وكسور متفرقة؛ إثر تصادم دراجتان ناريتين بالمواجهة على طريق قرية "برهمتوش" في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين على الطريق أمام قرية "برهمتوش" دائرة المركز.

وبانتقال الضباط والفحص، تبين أن طرفي الحادث كل من الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "إبراهيم أ. ش. م" ۳۰ سنة، نجار موبيليا والدراجة النارية (بدون لوحات معدنية) قيادة المدعو "محمود رمضان عبدالله البيومي" 16 سنة عامل، ويقيمان بذات القرية، سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيدكلا منهما، ما أدى إلى اصطدامهما بالمواجهة حال سيرهما بأحد شوارع القرية محل إقامتهما، ونجم عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة النارية الأولى بجرح قطعي بفروة الرأس ونزيف بالأنف، وقائد الدراجة النارية الثانية باشتباه كسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى السنبلاوين العام.

وبسؤالهم أيدا مضمون الفحص، وجرى التحفظ على الدراجتين الناريتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۸۰۲ جنح مركز السنبلاوين لسنة ٢٠٢١، وجاري العرض على النيابة العامة.