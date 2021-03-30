الأردن يرحب بمبادرة السعودية الخاصة بالشرق الأوسط الأخضر

رحب العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الأثنين بالمبادرة السعودية الخاصة بالشرق الأوسط الأخضر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين و العاهل الأردني حيث تم بحث المبادرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت "واس" إن العاهل الأردني رحب بمبادرات ولي العهد السعودي، مؤكدا استعداد الأردن للتعاون مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.

وتهدف المبادرة، التي أعلنتها السعودية بالشراكة مع دول المنطقة، لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، مما سيساهم في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة،إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

كما تهدف المبادرة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وتعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية، بالشراكة مع دول المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي بحث في اتصالات هاتفية مساء أمس الأحد، مع أربعة من الزعماء العرب، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وذكرت واس أن ولي العهد بحث المبادرة مع كل من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والفريق أول عبدالفتاح برهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني.