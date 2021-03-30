بايدن يصدر أول قائمة لمرشحي القضاء تشمل مسلما و3 سيدات داكنات البشرة

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قائمة له تضم 11 ترشيحًا قضائيًا فيدراليًا، بينهم ثلاث نساء داكنات البشرة وأمريكي مسلم وأمريكي آسيوي من جزر المحيط الهادئ، لشغل مناصب شاغرة في المحكمة الفيدرالية.

وقال بايدن -في بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم- "هذه القائمة الرائدة من المرشحين مستمدة من أفضل وأذكى العقول في مهنة القانون الأمريكية. وتوضح التنوع الواسع لخبراتهم وخلفياتهم ومناظيرهم".

وتشمل النساء الملونات المرشحات لشغل مناصب شاغرة في محكمة الدائرة الفيدرالية، القاضية كيتانجي براون جاكسون لمحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، وتيفاني كننجهام لمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية، وكانديس جاكسون أكيوومي في محكمة الاستئناف الأمريكية عن الدائرة السابعة.

ويعتبر زاهد قريشي قاضي الصلح في نيوجيرسي أول مسلم أمريكي سيعمل في محكمة محلية فيدرالية، إذا تمت المصادقة على قائمة الترشيح من مجلس الشيوخ.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن القاضية فلورنس واي بان ستكون أول قاضٍ أمريكي آسيوي يعمل في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا.